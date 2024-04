In der Fachwelt ist bekannt, dass die Veränderung des Darmmikrobioms mit einer Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Hierzu zählen Fettleibigkeit oder Typ-2-Diabetes. Nun hat ein Forschungsteam um Ramnik Xavier vom Broad Institute of MIT and Harvard in Cambridge einen Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom im Darm und dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hergestellt. Die Forschenden haben mehrere Arten von Darmbakterien identifiziert, die in der Lage sind, Cholesterin zu verstoffwechseln. Cholesterin ist zwar ein wichtiger Baustoff in unserem Körper. Befindet sich davon aber zu viel im Blut, kann das ernste Folgen für die Gesundheit haben und Herzinfarkte oder Schlaganfälle begünstigen.