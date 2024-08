In deutschen Krankenhäusern kommt es laut Robert Koch-Institut jedes Jahr zu geschätzten 400.000 bis 600.000 Infektionen durch multiresistente Keime. Diese legen den gesamten menschlichen Organismus lahm. Etwa 10.000 bis 20.000 Patienten sterben daran. Von 100 Patienten erwischt es statistisch gesehen fast jeden Dritten mit so einer Infektion. Helfen könnte da jetzt ein etwa fünf Millimeter kleines Tier, sagt der Biochemiker Tim Lüddecke von der Universität Gießen. Es ist der Bücherskorpion.

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

"Der Bücherskorpion ist ein kleiner Vertreter der Pseudoskorpione, also kein richtiger Skorpion. Es sind nahe Verwandte der richtigen Skorpione und der Spinnen, gehören also auch zu den Spinnentieren", erklärt er. Die sehr kleinen Tiere leben vorwiegend in Laubstreu oder in der Rinde von Bäumen, oft auch auf Heuböden. "Und in diesem kleinen Mikro-Ökosystem sind das kleine Raubtiere, die Insekten und andere Gliedertiere jagen und dazu häufig Gift benutzen, das vorn in den kleinen Scheren drin ist."