Laut Williams liegt das zum Teil daran, dass man bislang nur schwer herausbekommen kann, welches Antidepressivum oder welche Art von Therapie einem bestimmten Patienten am besten hilft. Medikamente, so Williams, werden nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum" verschrieben, so dass es Monate oder Jahre dauern kann, bis ein Mittel gefunden wird, das wirkt – wenn überhaupt. "Es ist sehr frustrierend, auf dem Gebiet der Depression tätig zu sein und keine bessere Alternative zu diesem Pauschalansatz zu haben", sagt Leanne Williams. "Das Ziel unserer Arbeit ist es, herauszufinden, wie wir es gleich beim ersten Mal richtig machen können."

Um besser zu verstehen, was im Gehirn von Menschen mit Depressionen oder Angstzuständen vor sich geht, untersuchten Williams und ihre Kollegen 801 Studienteilnehmer, die zuvor eine entsprechende Diagnose erhalten hatten, mittels Magnetresonanztomographie (MRT). Sie betrachteten die Gehirne der Freiwilligen im Ruhezustand und auch bei verschiedenen Aufgaben, mit denen ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten getestet werden sollten. Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf Hirnregionen und Verbindungen dazwischen, von denen bereits bekannt war, dass sie bei Depressionen eine Rolle spielen. Mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens, der so genannten Clusteranalyse, gruppierten sie die Hirnbilder der Patienten und identifizierten sechs verschiedene typische Aktivitätsmuster in den untersuchten Hirnregionen.

Bildrechte: Tozzi, L., Zhang, X., Pines, A. et al. Personalized brain circuit scores identify clinically distinct biotypes in depression and anxiety. Nat Med (2024).

Spannendste Frage war dann aber, ob diese identifizierten Biotypen auch unterschiedlich auf verschiedene Behandlungen ansprechen. Und tatsächlich gab es da zumindest bei drei der sechs Gruppen signifikante Ergebnisse. Patienten mit einem Subtyp, der durch eine Überaktivität in den kognitiven Regionen des Gehirns gekennzeichnet ist, sprachen am besten auf das Antidpressivum Venlafaxin (auch bekannt als Effexor) an. Für eine zweite Gruppe wiederum, deren Gehirne im Ruhezustand höhere Aktivitätswerte in drei Regionen aufwiesen, die mit Depression und Problemlösung in Verbindung gebracht werden, brachten therapeutische Gespräche eindeutig am meisten Linderung. Und bei Patienten mit einem dritten Subtyp, die im Ruhezustand niedrigere Aktivitätswerte in dem Hirnschaltkreis aufwiesen, der die Aufmerksamkeit steuert, war zu beobachten, dass Gesprächstherapien deutlich weniger nützten als in allen anderen Gruppen.



"Unseres Wissens ist dies das erste Mal, dass gezeigt werden konnte, dass Depressionen durch verschiedene Störungen der Gehirnfunktion erklärt werden können", sagt Studienleiterin Leanne Williams. "Im Wesentlichen ist es eine Demonstration eines personalisierten medizinischen Ansatzes für die psychische Gesundheit, der auf objektiven Messungen der Gehirnfunktion basiert."