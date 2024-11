Der große Saal in der Leopoldina in Halle (Saale) war am Samstagabend in Rosa, Violett und leichte Blautöne gehüllt. Es sind die Farben des Silbersalz Science & Media Festivals, das auch in diesem Jahr zur Preisverleihung der Science & Media Awards einlud, jener inzwischen begehrten Auszeichnung im Bereich der meidalen Wissensvermittlung. Bildrechte: MDR/Patrick Klapetz

Mit Charme und Witz führte der Wissenschaftskommunikator Jon Chase durch den Abend. Er moderierte nicht nur, sondern unterhielt das Publikum auch mit zwei Rap-Einlagen zu Beginn und Ende der Veranstaltung. In diesen Songs tut Chase, was er von guter Wissenschaftskommunikation erwartet: schwierigen Content in einer einfachen und amüsanten Art rüberzubringen.

Auch sonst löste die Veranstaltung das ein, was Festival-Chefin Donata von Perfall in ihrer Begrüßung versprochen hatte: ein bisschen mehr Unterhaltung und ein bisschen mehr Glamour - was die Preise durchaus verdient haben. So wurde das Publikum bereits mit Beats und Walgesängen in den Saal gezogen: Sara Niksic aka Inner Child war an den elektronischen Turntables zu erleben; auch im weiteren Verlauf konnte sie noch eine audiovisuelle Kostprobe abgeben.