Kaufhaus am Markt, EG, bis 12.30 Uhr



Ohne Bestäuber gibt es weder Äpfel noch Kirschen und auch keine Tomaten: Was kann man eigentlich noch frühstücken, wenn alle Insekten ausgestorben sind? Denn Bienen, Fliegen, Mücken, Käfer, Falter und Co. sorgen durch ihre Bestäubungsleistung erst dafür, dass viele Pflanzen die Früchte tragen, die wir essen. Bei diesem Frühstück erklären die Wissenschaftler Robert Paxton und Demetra Rakosy vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, wie Pflanzen, Tiere, Landwirtschaft und Klima miteinander in Beziehung stehen.