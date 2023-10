Wer bekommt die Science & Media Awards? Wo werden Forschende die nächste große Entdeckung machen, im Weltraum oder in der Tiefsee? Und wie kommen Vogelstimmen auf die Tanzfläche? Um all diese Fragen geht es am Sonnabend, dem inoffiziellen Höhepunkt des diesjährigen Silbersalzfestivals.