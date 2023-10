Die globale, mehrsprachige Online-Kampagne "Whose knowledge" richtet sich gegen diese Art globaler Wissens-Steuerung. Sie befasst sich mit Fragen wie: Wessen Perspektive und welches Wissen prägt eigentlich den digitalen Raum? Wer kontrolliert das Wissen, zu dem wir im Internet Zugang haben, und welches Wissen fehlt dadurch automatisch? Zwei der Köpfe dieser Online-Kampagne diskutieren auf dem Silbersalz-Festival über die Marginalisierung von Mehrheiten: Anasuya Sengupta und Dimitra Andritsou. Sengupta leitet seit Jahren verschiedene Initiativen, die Macht und Privilegien von vermeintlichen Mehrheiten in Frage stellen. Architektin Dimitra Andritsou ist Spezialistin für Forschungsarchitektur. Die Veranstaltung heißt "The many traces of truth – Eine Geschichte richtig erzählen".