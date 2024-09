Selbstoptimierung Wollen wir wirklich ewig leben?

Dass wir alle gesund alt werden wollen, steht dabei außer Frage, sagt auch Christina Röcke. Sie ist Forschungsleiterin der "Dynamik gesunden Alterns" an der Universität Zürich und sieht den Selbstoptimierungstrend auch deshalb kritisch, weil er die Prävention zu stark in den Vordergrund stellt. "Aber wer von uns will schon den ganzen Tag damit zubringen, möglichst nicht krank zu werden", so die Forscherin. Stattdessen sollten wir uns dem Thema positiv nähern. "Was ist mir wichtig, wie kann ich das möglichst lange tun?" Wenn das dazu führt, dass man für sich die optimale körperliche Verbesserung als den Weg dahin definiert, sollte man sich aber einer Sache bewusst sein. Selbstoptimierung, so Anja Röcke. Ist schon von der Idee her ein Prozess ohne Ende.