Nach Angaben der Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, Ute Mons, handelt es sich im Falle der neuen Studie um britische Daten. Man könne aber davon ausgehen, "dass sie auch für Deutschland und andere westliche Staaten gelten". Harm Wienbergen vom Bremer Institut für Herz- und Kreislaufforschung hält die britische Schätzung für plausibel, verwies aber darauf, dass es große individuelle Unterschiede gebe, wie schädlich eine Zigarette wirke. Ein wichtiger Punkt sei das Alter, in dem man mit dem Rauchen beginnt.