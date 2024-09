Kugel kann kritische Phasen des Stoßes identifizieren

Das Team um die Magdeburger Sportwissenschaftlerin Kerstin Witte hat handelsübliche Kugelstoßkugeln so modifiziert, dass die Sensoren stoßfest und präzise eingeschraubt werden können. Der Sensor wird in die dafür vorgesehene Kugel gedreht und die Bewegungsdaten können anschließend durch eine dafür entwickelte App angezeigt und ausgewertet werden. "Das Besondere an dieser Kugel ist, dass sie es ermöglicht, die kritischen Phasen des Stoßes zu identifizieren und gezielt daran zu arbeiten. Dies ist ein großer Fortschritt für die Technikdiagnostik im Kugelstoßen", erklärt Witte.

Sensoren auch für Hammerwurf

Die Kugel wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts des Bundesinstituts für Sportwissenschaft entwickelt und wird bereits von paralympischen Athleten am Olympiastützpunkt in Magdeburg genutzt. Sie steht auch anderen Trainingszentren zur Verfügung, so Witte gegenüber MDR WISSEN. "Jeder Trainer kann sich einfach an das Bundesinstitut wenden."

Ziel sei es, diese Technologie flächendeckend in den Olympiastützpunkten und Vereinen zu etablieren, um Paraathletinnen und Paraathleten aller Leistungsklassen eine optimierte Trainingsanalyse zu ermöglichen. Zukünftig plant das Team, die Technologie auch auf andere Wurfdisziplinen auszudehnen, um noch mehr Athleten und Athletinnen von den Vorteilen dieser Sensortechnologie profitieren zu lassen. Im Hammerwurf gibt es bereits seit 2022 einen Sensor, für Speere fehlt er noch. Dafür bräuchte es ein neues Forschungsprojekt, so Witte.

Bei den Paralympics in Paris noch nicht am Start