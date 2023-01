✔️ Stimmt: Sport und Bewegung trainieren auch das Gehirn

Bildrechte: Colourbox/ Imago images/ Westend 61

Bewegung kurbelt die Durchblutung an – so auch im Gehirn. Dadurch werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die die Entstehung neuer Verknüpfungen im Gehirn steuern und besonders im Alter die Denkleistung fördern. Zudem haben Studien gezeigt, dass Sport die Nervenzellen im Hippocampus wachsen lässt. Dabei handelt es sich um das Lernzentrum des Gehirns. Dort wird alles verarbeitet, was wir uns merken wollen. Regelmäßige Bewegung kann also helfen, die Erinnerungs- und Lernleistung zu verbessern – auch im Alter. Ein weiterer Effekt von Sport und Bewegung: Die Konzentration von Glücksbotenstoffen nimmt zu. Dies reduziert Stress und hebt die Stimmung.