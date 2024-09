Bisher ist die Speicherfähigkeit der Akkus noch klein, doch schon in einem Jahr soll sie die Tagesproduktion einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses speichern können. Die neue Batterie, die an der Bergakademie Freiberg entwickelt wurde, nutzt Aluminium als Anode, Grafit als Kathode und ein in der sächsischen TU kreiertes Polymer, das Elektronen freisetzt. Dieser Elektrolyt ist die besondere Innovation des Instituts für Experimentelle Physik: er ist im Gegensatz zu denen in den meisten anderen Akkus fest. Das biete einige Vorteile, sagt Projektmitarbeiter Oliver Schmidt: "Er kann nicht auslaufen, ist resistent gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff und reduziert Korrosion. Zudem ersetzt er die übliche Separator-Schicht, was die Batterie sicherer und kostengünstiger in der Herstellung macht."