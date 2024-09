Lithium-Ionen-Batterien lassen sich schneller laden als andere Akkus und sind vielfältig einsetzbar. Allerdings sind sie nicht ganz ungefährlich, erklärt Wolfgang Binder aus der Forschungsgruppe für Makromolekulare Chemie an der MLU: "Die Elektrolyte, in denen die Ionen für den Stromfluss zwischen den Elektroden transportiert werden, sind leicht entzündlich, was bei Beschädigungen der Batterie zu Feuer und Explosionen führen kann." Daher haben sich Binder und seine Kollegin Anja Marinow darangesetzt, die Batterien sicherer zu machen. "Wir haben ein Polymer entwickelt, mit dem die Batteriezelle gefüllt wird. In dieser Substanz ist das Elektrolyt gebunden, die Ionen können jedoch weiter frei zwischen den Elektroden zirkulieren", erklärt Marinow. "Die Füllung hat eine gelartige Konsistenz und kombiniert die hohe Leitfähigkeit von Flüssigkeiten mit der thermischen Stabilität und Robustheit von Polymeren."