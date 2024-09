Browser-Erweiterungen sammeln oft sensible Nutzerdaten, auch solche, die nichts mit ihrer Funktion zu tun haben und ohne darüber vollständig aufzuklären: Zu diesem vernichtenden Fazit kommen Forschende des Georgia Institut of Technology in den USA. Ein Team um Juniorprofessor Frank Li und Doktorandin Qinge Xie hatte ein Monitoring-Programm entwickelt, das die Aktivitäten von Browser-Erweiterungen überwachte. Insgesamt überprüften die Wissenschaftler über 100.000 solcher Zusatzprogramme, die im Webstore des Google-Browsers Chrome verfügbar waren.