Da ist zum Beispiel die Göttinger Medizinerin Elisabeth Zeisberg. Mit ihrer Firma Avocet entwickelt sie gerade eine Genschere gegen RNA-Viren, CRISPR-Cas13. Auf Basis ihrer eigenen Grundlagenforschung haben Zeisberg und Kollegen einen Wirkstoff entwickelt, der bei einer Virusinfektion das Erbgut der Krankheitserreger aufspüren und unschädlich machen soll. Gerade hat das Mittel die erste von drei klinischen Studienphasen erreicht. Geht alles gut, könnte am Ende ein Medikament entstehen, das in kürzestes Zeit an neu auftauchende RNA-Viren (wie Sars-CoV-2) angepasst werden kann und das die Ausbreitung der Infektion im Körper wirksam verhindern könnte. Bei einer neuen Pandemie wäre die Menschheit also wesentlich besser vorbereitet.