Die in Leipzig beheimatete Bundesagentur für Sprunginnovationen lobt einen Wettbewerb aus für Forschende, die Zellen oder sogar komplexe Strukturen wie Muskeln oder Organe künstlich erzeugen können. Auch Ansätze für technische Materialien, die sich für den Einsatz im Menschen eignen, können eingereicht werden, teilt die Agentur mit. Deadline ist der 30. September 2023.

Anlass für den Wettbewerb sei der Mangel an Spendergewebe und -organen bei Patientinnen und Patienten. "Dieses Ungleichgewicht an lebensnotwendigen Organen führt zu langen Wartelisten, unzähligen medizinischen Herausforderungen und in einigen Fällen sogar zum Verlust von Menschenleben", heißt es im Ausschreibungstext.