Nicht nur 90 Prozent aller Beben, sondern auch etwa 75 Prozent aller Vulkanausbrüche gehen auf das "Konto" des Pazifischen Feuerrings. Aber warum? "Der Grund, warum es so viele Erdbeben und Vulkane um den Pazifik herum gibt, ist, dass die kalten und schweren ozeanischen Platten dieser Region durch ihr eigenes Gewicht an den Rändern des Pazifiks in den Erdmantel gezogen werden", erklärt Sascha Brune. Er ist Leiter der Sektion "Geodynamische Modellierung" am Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) und Universitätsprofessor in Potsdam. Durch so ein Abtauchen der einen Platte unter eine andere entstehen sogenannte Subduktionszonen, wo sich die Erdplatten verhaken und große Spannungen aufbauen, die hin und wieder ruckartig freigesetzt werden. "Und von diesen Subduktionszonen", so Brune, "gibt es mit einer Länge von etwa 30.000 Kilometern sehr viele um den Pazifik herum."