Ab Mittwoch startet im niederländischen Eindhoven die diesjährige Ausgabe der Robocup-Weltmeisterschaft. In der "Standard Platform League" treten Teams von jeweils sieben Robotern gegeneinander an. Das etwa 60 Zentimeter große Modell Nao des französischen Herstellers Aldebaran Robotics ist dabei vorgegeben. Der eigentliche Wettbewerb wird zwischen den Programmierern ausgetragen: Wer schreibt den besten Code für die kleinen Maschinen, die sich nach Anpfiff selbstständig auf dem Spielfeld bewegen und den kleinen Ball ins gegnerische Tor befördern müssen.

Aus Mitteldeutschland nehmen unter anderem Teams der OvGU Magdeburg und der HTWK Leipzig teil. Die Leipziger haben in den vergangenen Jahren zuverlässig die Endrunde erreicht, unterlagen dort aber regelmäßig dem Team B-Human der Universität Bremen. MDR WISSEN sprach vorab mit Max Polter, Teamchef der HTWK.

Thomas Röfer von der Universität Bremen hat den Kollegen von T3N verraten, dass er eine Neuauflage des Finales der vergangenen Jahre erwartet, sprich, dass die HTWK wieder die Endrunde erreicht, gegen das Bremer Team B-Human, die den Titel immerhin schon 14 Mal gewonnen haben. Ehrt Sie, dass die Weltmeister fest damit rechnen, dass ihr HTWK Team sie wieder herausfordern wird?

Natürlich freut uns, dass uns B-Human über all die Jahre weiterhin respektiert. Neben der Rivalität verbindet uns nicht nur die gemeinsame Leidenschaft zum Roboterfußball, sondern auch viele Freundschaften, die sich über die Jahre in der gesamten Liga gebildet haben. Außer B-Human gibt es noch einige weitere starke Teams in unserer Liga, die uns das Finale mit B-Human sehr gerne streitig machen würden. rUNSWift aus Australien und die HULKs aus Hamburg beispielsweise sind sehr starke Kandidaten, die sich ständig weiterentwickeln und innovative Ansätze mitbringen. Sich dazu hinreißen zu lassen, auf die Erfolge der vergangenen Jahre zu vertrauen, wäre ein grober Fehler und die anderen Teams würden an uns vorbeiziehen. Wir sind hier, um unser Bestes zu geben, um ins Finale zu kommen; aber ähnlich wie beim Menschenfußball kann schnell mal alles anders laufen als geplant – und das gilt ebenso für die Bremer.

Bislang waren die Bremer zuverlässig vorne. Zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft gelang ihnen zwar ein Gegentor, trotzdem kamen die Hanseaten aber auf vier Treffer. Was ist das Rezept von B-Human und was halten Sie dieses Mal dagegen?

B-Human schafft es jedes Jahr einen Tick besser, schneller oder stabiler in so gut wie jedem Aspekt des Roboterfußballs zu sein. Ein großer Vorteil ist, dass das Team fest in den Studiengang an der Bremer Universität integriert ist. Dadurch gibt es laufend neue Teammitglieder, die – selbst wenn sie nur im Rahmen ihres Studiums dabei sind – einen Beitrag zum Code leisten können. An der HTWK sind wir zwar unabhängiger, dementsprechend aber auch selbst dafür verantwortlich, wie wir uns weiterentwickeln. Das gibt uns die Freiheit, ungewöhnlichere Projekte zu verfolgen, bedeutet aber auch, dass wir ausschließlich in unserer Freizeit an den Robotern arbeiten und da kann es schon mal zu einem Engpass kommen.

Mit den weitreichenden Regeländerungen der letzten Jahre haben wir viele großangelegte Umstrukturierungen unserer Software ins Auge gefasst und hatten dabei immer den Blick auf neue Entwicklungen in der Informatik, die die Aufgaben effizienter und weitreichender lösen als klassische Ansätze. Ein roter Faden dabei ist, feste Regeln für das Verhalten im Spiel nach und nach gegen dynamische Lösungen auszutauschen. Das lässt sich grob so erklären, dass die Roboter in allem, was sie tun, spontaner und exakter auf ihr Umfeld reagieren und keine festgelegten Routinen abarbeiten. Das birgt zwar viele Vorteile, ändert aber auch die Fehlersuche – je mehr unterschiedliche Arten von Lösungen ein intelligentes System finden kann, desto schwieriger wird es zu bestimmen, welche die beste ist. Und natürlich interagieren auf einem Roboter mehrere solcher Systeme. Das Finale der Deutschen Meisterschaft war wirklich packend, die Spiele unserer Liga enden für gewöhnlich mit einem "zu null"-Ergebnis; Tore auf beiden Seiten sind in den hochklassigen Spielen der Weltmeisterschaft äußerst selten. Mit der Sensation unmittelbar nach Bordeaux (der erste Gegentreffer gegen B-Human im Spiel bei der Deutschen Meisterschaft, Anm.d.Red.) haben wir nicht ernsthaft gerechnet, aber die Daten der ungewöhnlich vielzähligen Torchancen sind sehr wertvoll – verwandelt oder nicht. Ob wir mit unseren Schlussfolgerungen auf der richtigen Spur sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es bleibt spannend, ans Aufgeben denkt bei uns niemand.

Wenn man sich Videos von Robocup-Spielen ansieht, ist das oft noch ziemlich komisch: Die Roboter haben alle Mühe, den Ball überhaupt richtig zu lokalisieren. Wenn sie dann in Richtung Leder watscheln, passiert es nicht selten, dass sie das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Kurz: Die Roboter sind also noch recht weit davon entfernt, ein flüssiges Fußballspiel zu zeigen. Was ist hier aus Ihrer Sicht die größere Schwierigkeit: die Begrenzungen durch die Hardware oder die Programmierung?