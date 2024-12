Kann Künstliche Intelligenz zukünftig Ärzte ersetzen? Die Frage treibt die Medizin um, besonders, weil immer mehr Studien zeigen, dass große Sprachmodelle (LLMs) oder Chatbots in verschiedenen Bereichen der Diagnostik bemerkenswert gut abschneiden . Doch eine neue Studie zeigt jetzt, dass fast alle führenden KI-Bots selbst Anzeichen einer leichten kognitiven Beeinträchtigung zeigen – umso mehr, je älter sie sind.

Israelische Wissenschaftler haben an führenden, öffentlich zugänglichen LLMs den Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Test durchgeführt. Dieser wird häufig eingesetzt, um kognitive Beeinträchtigungen und frühe Anzeichen von Demenz zu erkennen. Die beiden Versionen 4 und 4o von ChatGPT, Claude 3.5 "Sonnet" und Gemini Versionen 1 und 1.5 wurden behandelt wie Patienten, die den MoCA-Test absolvieren. Ein Neurologe leitete das Verfahren an und untersuchte so Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, visuell-räumliche Wahrnehmung und exekutive Funktionen.