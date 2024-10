Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz lassen diese in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommen, auch in der Medizin. Forschende der Osaka Metropolitan University in Japan haben untersucht, ob und wie KI in der Radiologie helfen kann. Dabei verglich das Team die diagnostische Leistung von ChatGPT auf der Grundlage von GPT-4 mit der von Radiologen anhand von 150 präoperativen MRT-Berichten über Hirntumore. Diese auf Japanisch verfassten Aufzeichnungen wurden dem Sprachmodell, sowie zwei zertifizierten Neuroradiologen und drei allgemeinen Radiologen zur Verfügung gestellt, um Differentialdiagnosen und eine endgültige Diagnose zu stellen.