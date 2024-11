Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) nimmt in allen Lebenslagen zu. Auch in der Medizin soll Maschinenlernen die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten verbessern und einfacher machen, um die Gesundheitsversorgung zu optimieren. In Dresden hat eine Forschungsgruppe untersucht, wie sogenannte Large Language Models (LLMs) medizinisches Fachpersonal künftig entlasten können. Dabei testeten sie den Einsatz der LLMs bei der Diagnostik von Leberzirrhosen und in der Dokumentation von endoskopischen Untersuchungen. Die Ergebnisse sind vielversprechend.