"Viele kleine Kinder erleben Zeiten, in denen sie Angst vor der Dunkelheit haben oder davor, dass etwas Schlimmes passieren könnte", erläutert die Studienautorin Sarah Clark. "Auch wenn dies ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung ist, kann es sehr frustrierend für die Eltern sein, wenn sie nach einem langen Tag sowieso schon erschöpft sind." In der Umfrage gaben 20 Prozent der Eltern an, ihren Kindern teilweise das Medikament zu verabreichen, damit diese besser einschlafen können. "Obwohl Melatonin ein natürliches Hormon ist, das den Schlafzyklus regelt und gelegentlich verabreicht kein Problem darstellt, sollten die Eltern es nicht als Haupteinschlafhilfe nutzen", so Clark.