Mobil, stabil und immer mehr: Warum PFAS eine Gefahr sind

Über verschiedenste Wege gelangen die PFAS in die Umwelt. Ab hier zeigen sich Unterschiede in kurz- und langkettigen PFAS. Kurzkettige Stoffe binden sich kaum an organisches Material oder Sedimente und sind dadurch sehr mobil. Das führt dazu, dass sie sehr schnell ins Grundwasser geraten und von Pflanzen aufgenommen werden. Langkettige PFAS werden dagegen erst langsam aus Böden ausgewaschen und treten entsprechend spät als Grundwasserbelastung zutage. Daneben reichern sie sich insbesondere in Organismen und entlang der Nahrungskette an. Der europäischen Lebensmittelbehörde EFAS zufolge gelten vor allem tierische Lebensmittel als mit PFAS belastet. Bildrechte: MDR Wissen

Beide gelangen schließlich irgendwann in unsere Nahrung und damit ins Blut, wo kurzkettige PFAS aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit schnell nicht mehr nachweisbar sind, langkettige aber über Jahre im menschlichen Körper verbleiben können, sich dort immer weiter anreichern und entsprechende toxische Wirkungen entfalten, indem sie Proteine im Blut, in der Leber und der Niere binden.

Einzelne PFAS im Visier: Vor allem langkettige Stoffe werden reguliert

Deshalb stehen besonders langkettige PFAS in der Kritik, etwa Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroktansäure (PFOA). Sie sollen laut Umweltbundesamt nicht nur für eine verringerte Antikörperantwort bei Impfungen verantwortlich sein, sondern auch Infektionen begünstigen. PFOA ist laut Bundesamt für Risikobewertung außerdem giftig für die Leber und steht im Verdacht, hormonähnliche Eigenschaften zu haben. In Tierversuchen hätten sie laut dem aktuellen Beschränkungsdossier der EU Tumore verursacht. Beide Stoffe gehören zu der Gruppe der PTE, Industriechemikalien, die Zwischenprodukte oder Hilfsstoffe bei der Herstellung sowie Abbauprodukte von bestimmten Fluorverbindungen sind und sich beispielsweise in wasser-, schmutz- und fettabweisenden Ausrüstungen von Teppichen, Kleidung oder Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung befinden oder eigentlich befanden.

Denn, wie andere Stoffe, deren schädliche Wirkung durch Studien belegt ist, sind beide Stoffe bereits weltweit verboten: Für PFOS etwa gilt das Verbot bis auf wenige Ausnahmen – etwa bei Medizinprodukten – bereits seit 2010, für PFOA seit 2020. Des Weiteren sind sehr lange Perfluorcarbonsäuren (mit 9-21 Kohlenstoffatomen) seit Februar 2023 in der EU verboten, ein weltweites Verbot steht im Raum. Bildrechte: MDR Wissen

Auch einzelne kurzkettige PFAS, wie zum Beispiel PFHxA (Perfluorhexansäure), rücken mittlerweile ins Licht der Behörden. Denn sie sind durch ihre Mobilität und die ebenso starke Langlebigkeit nicht nur möglicherweise auch eine Gefahr, sondern werden gerne als Alternative für bereits regulierte PFAS eingesetzt. Eine Tatsache, die das eigentliche Dilemma der PFAS zeigt.

Verbots-Dilemma: Die schwer ersetzbaren Alleskönner

Ihre zahlreichen praktischen Eigenschaften machen die PFAS zum Alleskönner und entsprechend breit werden sie eingesetzt. Hinzu kommt, dass nicht jeder Stoff auch die gleichen Gefahren aufweist: Je nach Branche, Herstellungsprozess, Menge und Einsatz der PFAS ergeben sich unterschiedliche Gefährdungspotentiale.