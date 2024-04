Auch bei Zalando hoffen die Chefs, dass das Wachstum früherer Jahre zurückkehrt. Auf der international besetzten Jahresbilanz im März betonte Mitgründer Robert Gentz, der Langzeittrend zum Onlineshopping halte an. Man müsse auf der Weltkarte nur etwas weiträumiger gucken: "Wenn sie etwas herauszoomen, dann sehen Sie, dass der europäische Online-Modehandel im Vergleich zu China oder den USA noch immer massiv zurückliegt. Und es gibt keinen Grund, warum das so bleiben sollte. Der europäische Onlinehandel wird aufholen und stärker weiterwachsen auf das Level, das wir in den USA oder in China sehen."