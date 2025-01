Forschende und Saatgutproduzenten arbeiten deshalb an Hybridsaatgut für die Kartoffel. Das wären ganz normale Samen, die platzsparend sind, lange haltbar und weniger anfällig für Krankheiten. "Der Vorteil von Hybridsorten ist, dass sie oftmals einen höheren Ertrag als reinerbige Liniensorten produzieren können", ergänzt Stein. Doch was bei Mais bereits die Regel auf dem Acker ist, das ist bei der Kartoffel nicht so einfach. Ihre Genetik macht es den Fachleuten schwer, diese Hybridsorten herzustellen. Es braucht deshalb detailliertes Wissen über die Genomstruktur der Pflanze.

Was ist eine Hybridzüchtung? Eine Hybridzüchtung ist eine Methode, um Pflanzen oder Tiere zu züchten, die besonders gute Eigenschaften haben. Dabei werden zwei verschiedene Elternlinien mit bestimmten, gewünschten Merkmalen miteinander gekreuzt. Bei den Pflanzen handelt es sich dabei um zwei Inzuchtlinien. Da die meisten Pflanzen männliche und weibliche Sexualorgane haben, ist es möglich, sie mit sich selbst zu vermehren, sodass aus dieser Inzucht nahezu reinerbige Nachkommen mit exakt denselben Eigenschaften in allen Folgegenerationen entstehen.



Hybridsorten sind durch ihre genetisch sehr unterschiedlichen Eltern-Pflanzen mit einem besonders breiten Gen-Spektrum ausgestattet. Dadurch profitieren sie vom sogenannten Heterosis-Effekt. Der tritt immer dann auf, wenn aus der Kreuzung zweier Inzuchtlinien deutlich leistungsfähigere Nachkommen entstehen. Das ist auch das Ziel der Hybridzüchtung: Die Pflanzen sollen zum Beispiel vitaler, größer oder widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse oder Schädlinge werden. Der Effekt ist unter anderem bei Mais, Zuckerrüben, Roggen oder Gurkenpflanzen bekannt.



In der Landwirtschaft werden die Kreuzungen häufig genutzt. Der Maisanbau etwa erfolgt fast ausschließlich mit Hybridsorten. Allerdings können Hybride ihre Vorteile nicht an die Nachkommen weitergeben. Deshalb verwenden Landwirte oft jedes Jahr neues Saatgut von spezialisierten Herstellern.

Auf der Suche nach stabilen Eltern

Hybridsaatgut lässt sich immer dann leicht reproduzieren, wenn man zwei Elternpflanzen miteinander kreuzt, die stabil sind, erläutert Stein. Bei der Genetik der Kartoffel sei diese Stabilität aber kompliziert zu erreichen. Das beginnt mit den Inzuchtlinien: Bei den meisten diploiden Pflanzen lassen sich Pollen und Eizelle derselben Pflanze miteinander befruchten, erklärt der Pflanzengenetiker. "Dann kriegt man homozygote reinerbige Nachkommen, das heißt, es kommt nicht zu einer Aufspaltung von Merkmalen."

Viele Kartoffeln seien aber gar nicht selbst kompatibel – also ließen sich nicht in sich selbst züchten. Außerdem macht die genetische Variabilität die Zucht stabiler Eltern schwierig. "Wenn Sie Kartoffeln im Garten anbauen, dann gibt es diese Beeren, die aussehen wie grüne Tomaten. Die sind vollgestopft mit Samen. Aber wenn Sie dieses Samen aussehen, dann sehen die Nachkommen alle anders aus, weil diese Pflanzen hochgradig heterozygot sind", so Stein. "Durch die Bildung von Keimzellen, die Befruchtung und Samenbildung kommt es zu einer Neukombination dieser elterlichen Merkmale."

Ein Forschungsteam der Chinesischen Akademie der Agrarwissenschaften hat nun einen wichtigen Schritt für die Lösung dieses Problems gemacht, sagt IPK-Forscher Stein. Sie hätten eine Art Arbeitsanleitung für die Hybridkartoffel-Forschung vorgelegt. Der Sachsen-Anhalter war in beratender Funktion an der Untersuchung beteiligt, weil er Ähnliches in der Vergangenheit bereits für Getreidesorten gemacht und außerdem großes Interesse an der Arbeit der chinesischen Kollegen habe.

Ein Werkzeug für die Hybridkartoffel-Zucht

Weil der Kartoffel die Voraussetzungen für die Zucht von Hybridsorten also eigentlich fehlen, soll die Genomforschung dabei helfen, eine Reihe von Inzuchtlinien – also einen stabilen Genpool – zu generieren. Denn während man lange Zeit nur reinerbige (homozygote) Pflanzen sequenzieren und ihr Genom vollständig zusammensetzen konnte, erläutert IPK-Forscher Stein, ist es mit heutigen Methoden der Genomsequenzierung sehr gut möglich, dasselbe auch für heterozygote Pflanzen zu machen. "In einer Genomsequenz hat man dann in einer linearen Abfolge alle Merkmale, alle Eigenschaften aufgelistet."

Und genau das hätten die chinesischen Forschenden in ihrer Arbeit getan. Insgesamt 30 Kartoffeln sind dafür sequenziert worden, so Stein. "Und man es geschafft, die Informationen, die auf den elterlichen Chromosomen oder Haplotypen liegen, sauber voneinander getrennt zu assemblieren." Das bedeute, dass man aus den 30 Genomen insgesamt 60 Chromosomen (Haplotypen) generiert habe. "Wenn wir eine von diesen 30 zehnmal hintereinander mit sich selbst befruchten könnten, dann würden wir es schaffen, aus dieser heterozygoten Pflanze eine homozygote Pflanze zu selektieren", erläutert Stein. Das sei aber ein Prozess, der über viele Pflanzengenerationen ablaufe.

Diese Studie ist letztlich eine Art Arbeitsanleitung. Prof. Dr. Nils Stein, Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung