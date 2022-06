Aber der Reihe nach: Fakt ist, dass die Menschheit arg zu kämpfen haben wird, das 1,5-Grad-Ziel bis Ende des Jahrhunderts zu erreichen. Selbst ein Zwei-Grad-Ziel wird sportlich. Und denken Sie nur an die klimatischen Auf-und-Abs, die in den kommenden Jahren erwartet werden. Selbst wenn mit den Klimazielen am Ende alles gut wird: Unser Planet erwärmt sich so oder so. Und alles, was so kreucht und fleucht (Menschen, Vögel, Tiefseefische) und alles was wächst und gedeiht (Dinkel, Mammutbaum und Passionsblume) wird sich auf geänderte Witterungsverhältnisse einstellen müssen. Auf Situationen, in denen statt mit einem sanften Landregen all das Wasser auf einmal runterkommt oder es monatelang überhaupt keinen Niederschlag gibt.