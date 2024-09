Genau das und die schiere Anzahl der Stoffe von mehr als 10.000 macht es aber schwierig nachzuverfolgen, wo und in welchen Mengen die Stoffe vorkommen. Entsprechend vage sind die Angaben hinsichtlich der Technologien für die Energiewende. Im Beschränkungsdossier der Europäischen Chemikalienagentur ECHA heißt es, PFAS würden möglicherweise in Beschichtungen für Rotorblätter eingesetzt, aber auch in Kabelisolierungen, Schmierstoffen und Fetten, die sich in Windturbinenteilen wiederfinden. Daneben seien PFAS Isoliermaterialien und Dichtungen von Schaltanlagen sowie in den Düsen von Leistungsschaltern verwendet, die für ein funktionierendes Stromnetz relevant sind. Auch die meisten Elektrolyseur-Technologien zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff basieren dem Dossier zufolge auf Fluorpolymeren, einer Untergruppe der PFAS. Hinsichtlich der Photovoltaik sind sie laut Bundesverband Photovoltaik Austria außerdem in Beschichtungen auf der Ober- und Unterseite der Solarmodule sowie in Isolierungen von elektronischen Bauelementen zu finden. Auch im Herstellungsprozess von Halbleitern, etwa bei der chemischen Reinigung, werden die Stoffe verwendet.

Die Stoffe sind also überall zu finden, eine Nachweispflicht gibt es bisher nicht. "Es gibt mit Sicherheit auch noch viele Anwendungen, wo wir heute noch nicht wissen, dass PFAS eingesetzt werden, wo sie erst fehlen werden, wenn sie weg sind", sagt etwa Sarah Brückner, Leiterin der Abteilung Umwelt & Nachhaltigkeit beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Dabei sind nicht nur Technologien für die Energiewende, speziell die Erneuerbaren Energien, betroffen: Allein im Energiesektor nennt der EU-Bericht sieben Hauptanwendungsbereiche der PFAS, neben Windenergie, Elektrolysetechnologien und Photovoltaik zählen dazu PEM-Brennstoffzellen, (Lithium-Ionen-) Batterien sowie Kohle- und Kernkraftwerke. Bildrechte: MDR Wissen

Trotzdem liegt der gesamte Sektor nur im Mittelfeld der PFAS-Anwendungen. Ganz vorne dabei sind andere, etwa fluorierte Treibhausgase, die laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz "heute überwiegend als Kältemittel in Kälte- und Klimaanlagen, als Treibgas in Sprays, als Treibmittel in Schäumen und Dämmstoffen und als Feuerlöschmittel" eingesetzt werden. Oder aber der PFAS-Einsatz in Textilien, Polstern, Leder, Bekleidung und Teppichen. Mit dem Grünen Deal und dem damit einhergehenden Ausbau Erneuerbarer Energien könnte die PFAS-Nutzung im Energiesektor allerdings um 10 Prozent jährlich steigen, so die Schätzung der EU und damit auch die Gefahr für Mensch und Umwelt. Nur wie groß ist die eigentlich?

Die Jahrhundertgifte: Welchen Schaden richten sie an?