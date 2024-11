In der Sächsischen Schweiz gibt es ein kleines Gewässer, das einen passenderen Namen nicht haben könnte: Lachsbach. Dieser entsteht aus dem Zusammenfluss von Sebnitz und Polenz und fließt dann unter dem Namen Lachsbach nur drei Kilometer weit, bevor er in die Elbe mündet. Aber in genau diesem kleinen Lachsbach prüft das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) kontinuierlich, wie das Wiederansiedlungsprogramm läuft.

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Hunderttausende kleine Lachs-Brutfische werden jährlich in einigen kleinen sächsischen Flüssen ausgesetzt, auch in der Polenz und der Sebnitz. Aber man freut sich tatsächlich über jeden einzelnen, der Jahre später zurückkommt. Denn die Reise eines Lachses ist lang und beschwerlich. Erst flussabwärts bis in die Nordsee, dann geht's in den Nordatlantik, wo sich die Tiere vor den Küsten Grönlands, Islands und Norwegens vor allem an Heringen gütlich tun und immer weiter wachsen. Erst nach einigen Jahren im Ozean macht sich so ein Wildlachs dann auf den Heimweg in sein Laichhabitat, um sich im November oder Dezember im seichten Kies flussaufwärts fortzupflanzen – wenn er denn all die Strapazen und Gefahren bis dahin überlebt hat.