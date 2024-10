Geholfen haben beim Dreh auch Anwohnerinnen und Anwohner. Während der Drehzeit hat Uwe Müller mit zahlreichen Menschen gesprochen, die ortskundig sind. "Wir haben dann zum Beispiel einen älteren Herrn gefunden, der ständig an dem Fluss spazieren geht und wusste, wo die Brut eines Flussregenpfeifers zu finden ist." Genau diesem Hinweis folgte Müller – und der Flussregenpfeifer ist jetzt der heimliche Hauptdarsteller des Films. Aber nicht nur er, auch Welse, Bienenfresser und Flussuferwolfspinnen sind, so nennt es Müller, "auf der Besetzungscouch".

Am späten Abend ist dann die ARD Story "Unsere Flüsse – Wie retten wir Deutschlands Lebensadern?" zu sehen. Bis 2027 sollen Flüsse laut EU-Wasserrahmenrichtlinie wieder in einem guten Zustand sein. Davon ist man aber noch weit entfernt. Nur 37 Prozent der Oberflächengewässer in der EU sind laut dem aktuellen Wasser-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in einem guten oder besseren Zustand.