Bildrechte: Capricornum Film – Uwe Müller

Dann schaut man: Nehmen die Tiere das an, sind sie sehr scheu? Fliegen Vögel zum Beispiel wieder weg, muss die Kamera wieder weg, man will ja nicht die Brut stören. Erfahrungsgemäß erkennen die Tiere schnell: Da ist irgendwas neu, aber es wackelt nicht, es beißt nicht. Das dauert meistens gar nicht so lange, also vielleicht fünf Minuten. Und dann beachten sie das nicht weiter und füttern ihre Jungen.