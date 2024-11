Krankheiten lieben Futterstellen

Vogelhäuschen sind aber nicht nur Orte des Kampfs um die besten Sonnenblumenkerne, sie sind auch Hotspots für die Übertragung von Krankheiten. Im US-Bundesstaat Illinois haben Wissenschaftler vor einem knappen Jahrzehnt Vögel über einen Zeitraum von drei Jahren in Wäldern beobachtet, die entweder gefüttert wurden oder nicht. Die Tiere mit dem Extraangebot an Nahrung waren weniger gestresst und hatten ein schnelleres Federwachstum, bei einigen verbesserte sich sogar die Immunabwehr. Dennoch nahm die Verbreitung von Krankheiten in den Wäldern mit Futterstellen zu. Bindehautentzündungen, Hauterkrankungen und Vogelpocken breiteten sich aus.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Auch in städtischen Gebieten konnten ähnliche Zusammenhänge festgestellt werden. In Neuseeland untersuchte eine Gruppe von Forschern Wildvögel auf Krankheitserreger und fand bei zugefütterten Tieren einen erhöhten Wurmbefall sowie eine stärkere Belastung durch Federläuse. Doch auch hier waren die Amseln und Sperlinge, die Futterstationen nutzen konnten, in einem besseren körperlichen Fitnesszustand.

Änderung im Verhalten gegenüber Menschen und den Jahreszeiten

Vom Menschen verabreichtes Futter verändert aber wohl nicht nur die Gesundheit der Vögel, sondern wirkt sich auch auf ihr Verhalten aus. So beobachteten Wissenschaftler in China in einer Studie aus dem Jahr 2020 Unterschiede in der Flugdistanz von Schwarzkopfmöwen zwischen urbanen und ländlichen Lebensräumen. Die Forscher sprechen gar von einer Form der Domestizierung, beobachteten, wie die Wildtiere aktiv um Futter bettelten und weniger Angst vor dem Menschen hatten.

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Auch auf das Zugverhalten hat das Zusatzangebot des Menschen für Vögel einen Einfluss. Die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) überwintert zunehmend in Großbritannien und Irland, anstatt in den Mittelmeerraum zu ziehen. Neben dem Klimawandel haben Wissenschaftler die Gabe von Essen durch den Menschen als einen weiteren Grund dafür ausgemacht. Die gefütterten Vögel zeigen eine hohe Standorttreue und bleiben oft bis kurz vor dem Frühlingsabflug an den Fressstellen. Die Überlebensrate der Tiere in den Wintermonaten nehme durch die Hilfe des Menschen zu und beeinflusse auch evolutionäre Anpassungen, wie länger werdende Schnäbel, kleinere Fettreserven und rundere Flügelspitzen. Dazu konnten Auswirkungen auf das Brutverhalten gezeigt werden.

Falsches Füttern gefährdet nicht nur die Gesundheit der Wildvögel