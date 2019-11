Anfänge des Rechtsterrorismus in Thüringen Wie Bodo Ramelow vom NSU beobachtet wurde

"Ich habe mich noch nie so geängstigt, wie in diesem Prozess", sagt Bodo Ramelow – heute amtierender Ministerpräsident in Thüringen, damals Zeuge der Anklage. Verhandlungssache: Die Beschädigung der Wanderausstellung "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944". Angeklagter: Der bereits vorbestrafte NS-Befürworter Manfred Roeder. Doch noch während der Verhandlungstage passiert etwas, das Ramelow jahrelang nicht los lässt.

von Nils Werner