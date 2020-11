Herr Neitzel, in diesen Tagen sieht man jede Menge Armee, wenn man Nachrichten schaut. Jedes zweite deutsche Gesundheitsamt wird mittlerweile von BundeswehrsoldatInnen bei der Eindämmung der Corona-Virus-Ausbreitung unterstützt. Die Armee als Retter in der Not: Besser hätte es im großen Jubiläumsjahr der Bundeswehr doch nicht laufen können, oder?

Eine solche Nothilfe ist eine wichtige Aufgabe für die Bundeswehr, sicher. Aber das ersetzt natürlich nicht die Diskussion: Wozu haben wir eigentlich Streitkräfte? Immerhin geben wir für die Bundeswehr aktuell 45 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wenn es da nur um Corona-Hilfseinsätze ginge, wären wir mit zehn Milliarden, die wir in die Gesundheitsämter stecken, sicher besser aufgestellt. Aber die Armee ist ihrem Auftrag nach ja vor allem zur Androhung und Anwendung militärischer Gewalt da. Und wenn wir sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, weil wir haben unserer Geschichte, unsere historisch bedingten Traumata, dann brauch ich eigentlich auch keinen 45 Milliarden Euro teuren Verteidigungshaushalt.

Aber geht die Diskussion nicht seit mehreren Jahren eher in Richtung Mittel aufstocken? Emmanuel Macron etwa hat doch gerade erst einen dringenden Appell an die Bundesregierung gerichtet: Es werde Zeit, dass Europa "strategische Autonomie" beweise. Also mehr in die Verteidigung investiere. Auf Schützenhilfe aus dem Weißen Haus sollte man sich da eher nicht verlassen.

Wie reden über diese Sachen ja schon seit Jahrzehnten: Wir müssen mehr Europa haben! Europa muss selbständiger werden! Die Frage ist nur: Warum ist da so wenig passiert? Weil - davon bin ich überzeugt - der Druck einfach nicht groß genug ist. Die Europäer fühlen sich nicht so bedroht, dass sie sich als eine Verteidigungsgemeinschaft begreifen. Jeder Mitgliedsstaat hat bislang höchstens die Interessen der heimischen (Rüstungs)-Industrie im Sinn. Es ist eine absurde Situation, dass alle von der Verteidigungsfähigkeit Europas sprechen, aber in der konkreten Umsetzung jeder vor allem innenpolitische Interessen verfolgt. Ich glaube, die Europäer werden erst aufwachen und zu grundlegenden Strukturreformen kommen, wenn sie wirklich müssen. Doch dann ist es vielleicht zu spät. Sönke Neitzel. Deutscher Historiker an der Universität Potsdam mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte. Bildrechte: Sönke Neitzel

Aber schnell geht doch in dieser Frage sowieso nichts. Darauf hat letzte Woche die Verteidigungsministerin ja noch einmal hingewiesen. Wörtlich: "Die USA stellen derzeit 75 Prozent der Nato-Fähigkeiten." Hinzu käme, dass nahezu 100 Prozent der ballistischen Abwehrfähigkeiten amerikanisch seien: "All das zu kompensieren, würde nach seriösen Schätzungen Jahrzehnte dauern." Das klingt, als säßen wir verteidigungspolitisch in der Klemme?

Ich glaube, dass Annegret-Kramp-Karrenbauer in ihrer Analyse letztlich Recht hat. Die Zahlen sind ja Beweis genug, dass Europa in der Tat sicherheitspolitisch ein Zwerg ist. Und die Frage ist natürlich dann, was macht man jetzt? Was ist realistisch? Also einen deutschen Verteidigungshaushalt von 90 Milliarden Euro zu fordern: eher nicht.

Rein praktisch geht das natürlich mit einigen Turbulenzen einher, wie man jetzt beim beschleunigten Truppenabzug der Amerikaner aus Afghanistan sieht. Die Bundeswehr muss sich darauf einstellen, diesen Winter noch verdammt schnell mit von Bord zu gehen. Sonst wird es ungemütlich. Für die Afghanen auf jeden Fall: denn nach fast 20 Jahren ISAF-Mission stehen die Taliban schon wieder bereit zu übernehmen.

Ja, das ist eine wirklich obskure Situation. Aber auch die Folge eigener Strategielosigkeit. Denn um was ging es denn in Afghanistan? Immer nur darum, Bündnissolidarität mit den Amerikanern zu zeigen. Wenn wir ein Interesse hätten und wirklich glauben, dass zumindest verhindert werden muss, dass Afghanistan wieder an die Taliban fällt, dann müsste sich Europa viel stärker engagieren. Wenn wir aber der Meinung sind, dass ist egal hinsichtlich unseres eigenen Sicherheitsinteresses, dann hätten wir gar nicht erst nach Afghanistan gehen sollen. Also da wird das ganze strategische Dilemma deutlich. Und es ist eigentlich ein Armutszeugnis jetzt nur zu sagen: "Gemeinsam rein, gemeinsam raus!"

Ausgerechnet als das Pentagon verkündete, noch vor dem Ende der Amtszeit Donald Trumps werde man die meisten US-Soldaten abziehen, machte eine weitere Afghanistan-Meldung die Runde: Australische Kampfeinheiten hätten dort in den vergangenen Jahren mehrfach gezielt Zivilisten ermordet. In ihrem Buch schreiben Sie, auch deutsche Soldaten hätten zumindest von solche Kriegsverbrechen gewusst. Zitat: "So waren selbst hartgesottene Soldaten des KSK erschüttert, als ihnen Amerikaner nonchalant davon berichteten, wie sie gefangene Taliban exekutierten."

Also nach meinem Wissen haben Bundeswehrsoldaten in Afghanistan selbst keine Kriegsverbrechen begangen. Es sind Geschichten, die sie gehört haben von anderen. Und ehrlich gesagt, jeder, der sich mit Afghanistan beschäftigt, weiß, was da passierte. Den "guten" Krieg, den gibt es nicht. Im Krieg wird getötet. Und es werden dabei immer wieder auch Zivilisten oder Gefangene getötet - leider. Klar, das sind Verbrechen. Und Verbrecher gehören verurteilt. Und dafür gibt es eine Justiz, die in Australien nun tätig wird. Niemand will solche Schlagzeilen haben, wie sie die Australier grad haben? Sowas will keiner...

Zur Person Sönke Neitzel, 1968 in Hamburg geboren, ist deutscher Historiker mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte. Nach Stationen in Glasgow (2011/12) und London, wo er von 2012 bis 2015 Professor der renommierten London School of Economics war, lehrt er nun am Historischen Institut der Universität Potsdam. Er hat dort den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte/ Kulturgeschichte der Gewalt inne.



Neitzel ist Autor und Herausgeber zahlreicher Aufsätze und Bücher über die deutsche Geschichte, insbesondere die Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts und auch wiederholt als Fachberater diverser historischer Dokumentationen der ARD und das ZDF in Erscheinung getreten.



...insbesondere in Deutschland, wo ja nahezu jeder Auslandseinsatz heiß diskutiert wird. Natürlich vor dem Hintergrund berüchtigter Auslandseinsätze früherer deutscher Armeen. Ist diese historisch bedingte Zurückhaltung nicht auch berechtigt?