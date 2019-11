Buß- und Bettag: Das Erbe Kurt Biedenkopfs

Minusgeschäft für die Arbeitnehmer

Um den arbeitsfreien Tag zu finanzieren, müssen sächsische Arbeitnehmer aber seither 0,5 Prozent ihres Bruttolohns mehr in die Pflegeversicherung einzahlen als die Arbeitnehmer in den anderen Bundesländern. Durchschnittlich sind das etwa 181 Euro, wie die "Leipziger Volkszeitung" jüngst errechnete. Die Arbeitgeber profitieren von Kurt Biedenkopfs Alleingang 1994. Die sächsischen Arbeitnehmer, von denen sich immerhin 75 Prozent als konfessionslos bezeichnen, haben dafür einen nicht selten verregneten Tag im November frei. Kurt Biedenkopf (2019) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tradition des Protestantismus

Der Buß- und Bettag zählt seit der Reformationszeit zur festen Tradition des Protestantismus. 1878 wurde er zum freien Tag erklärt, jedoch erst ab 1934 auch als gesamtdeutscher Feiertag am 20. November begangen. Fünf Jahre später schaffte ihn Adolf Hitler jedoch schon wieder ab: "Der aufgezwungene Kampf nötigt zur Anspannung aller Kräfte", begründete der Diktator seine Entscheidung. Nach Kriegsende wurde der Buß- und Bettag mit Ausnahme von Bayern in allen Bundesländern wieder eingeführt. Bayern entschloss sich erst 1981, ihn ebenfalls zum Feiertag zu erklären. Auch in der DDR war der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag. 1967 wurde er allerdings im Zuge der Einführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche ersatzlos gestrichen. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten galt der Buß- und Bettag aber auch im Osten wieder als Feiertag. Evangelischer Gottesdienst Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Versuche der Wiedereinführung des Feiertags scheiterten

Nachdem der Buß- und Bettag 1995 als gesetzlicher Feiertag abgeschafft worden war, gab es in einigen Bundesländern Versuche, den Buß- und Bettag als Feiertag wieder zu reaktivieren. So sollte etwa ein Volksbegehren in Schleswig-Holstein die Wiedereinführung des Feiertags erzwingen. Auch im katholischen Bayern wollte der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber, der die Protestanten zwar als "numerische", jedoch keineswegs als "qualitative Minderheit" betrachtete, seinen Landeskindern den Buß-und Bettag zurückgeben. Diese Versuche aber scheiterten allesamt. Edmund Stoiber, einstiger bayerischer Ministerpräsident (2017) Bildrechte: dpa