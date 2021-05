Chemnitz sucht schnellen Anschluss an Fernstrecken

Schon 1835 war auch den Chemnitzern klar geworden, welche Vorteile eine Anbindung an Leipzig und Dresden bringen würde. Darüber hinaus plante man eine "erzgebirgische Eisenbahn" bis nach Zwickau, erläutert Kurt Kaiß. Der ehemalige Lehrer und Eisenbahnhistoriker hat sich intensiv mit dem Ausbau des Chemnitzer Streckennetzes beschäftigt und bringt demnächst einen 264-seitigen Bildband über die Deutsche Reichsbahn zwischen den 1950er- und frühen 1980er-Jahren heraus.

Die Chemnitzer erhofften sich durch die Anbindung an die Strecke Leipzig-Dresden einen leichteren Zugang zu Rohstoffen und Abtransport von gefertigten Produkten. Wichtig war für die rohstoffhungrige Industriestadt dabei der Zugriff auf die Steinkohlereviere bei Zwickau. Auch die Steinkohle aus den Revieren um Zwickau sind mit dem Streckennetz leichter verfügbar. Bildrechte: imago/blickwinkel

Sachsen verweigert Chemnitz den Fernbahn-Anschluss

Den Bau der Bahn, die in Riesa an die Leipzig-Dresdner Linie angeschlossen werden sollte, konnte die eigens gegründete Chemnitz-Riesaer Eisenbahn-Gesellschaft allein jedoch nicht finanzieren. Doch Sachsen verweigerte zunächst die dringend benötigte Unterstützung. Für das Königreich stand der Anschluss an die entstehenden Streckennetze der Nachbarstaaten im Fokus, so Kaiß weiter. So folgte 1840 der Anschluss von Leipzig an Halle und Magdeburg in Preußen und 1848 an Hof und damit das Bayerische Eisenbahnnetz.

Erst eine Pleite bringt die Chemnitzer Pläne voran

1845 wurde von Riesa aus mit dem Bau der Verbindung nach Chemnitz begonnen, obwohl der genaue Streckenverlauf noch gar nicht feststand. 1847 konnte das erste Teilstück eröffnet werden, doch die vielen Kunstbauten auf dem schwierigen Streckenabschnitt zwischen Limmritz und Waldheim trieben die private Eisenbahn-Gesellschaft in den Ruin. Nun musste der Staat doch einspringen und die Gesellschaft 1850 übernehmen, um die Strecke fertig zu bauen. Zur Eröffnung am 1. September 1852 ließ sich kein geringerer als der sächsische König Friedrich August II. samt Familie und Ministern von Riesa nach Leipzig fahren. Der Anschluss der Stadt Chemnitz an das Schienennetz war geschafft und sofort drängte man den König, die Strecke bis Zwickau auszubauen. Blick auf den Haupteingang des Bahnhofsgebäudes in Chemnitz Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Chemnitz bekommt Anschluss an Prag und Wien

Während man in Dresden und Leipzig spöttisch fragte, was denn Chemnitz mit dem Anschluss wolle, "wo die erzgebirgische Fabrikbevölkerung doch für Geschäftsreisen keinen Grund und für Vergnügungsreisen kein Geld habe", ging der Ausbau des Chemnitzer Streckennetzes nun stetig voran, erläutert Buchautor Kaiß: 1858 erfolgte der Anschluss von Zwickau und über Gößnitz direkt ans Sächsisch-Bayerische Bahnnetz. 1866 folgte Annaberg über Flöha, 1869 der direkte Anschluss nach Dresden über Freiberg und 1872 die direkte Verbindung nach Leipzig über Narsdorf. Im gleichen Jahr wurde die Annaberger Strecke bis Weipert (Vejprty) verlängert und in Abstimmung mit Österreich an Komotau (Chomutov) in Böhmen angeschlossen. Damit verkürzte sich die Linie Leipzig-Prag-Wien um 45 Kilometer.

International geht es bis zum Zweiten Weltkrieg weiter

Der Chemnitzer Hauptbahnhof nimmt stetig an Bedeutung zu, sodass er in den 1920er-Jahren sogar eine höhere Belegung als der Leipziger Hauptbahnhof aufweisen kann.

Ein Blick in das Sommerkursbuch von 1939 zeigt, dass von Chemnitz aus über 70 Ziele erreicht werden konnten - ohne Umstieg. 14 Fernbahnlinien hatten einen Halt in der Industriestadt und brachten ihre Fahrgäste direkt bis nach Breslau, Salzburg und Saarbrücken. Besonders für die Ost-West-Verbindung quer durch das damalige Deutsche Reich war die Strecke über Chemnitz wichtig.

Unter sowjetischer Besatzung schrumpft das Netz

Nach dem Krieg gestaltete sich der Wiederaufbau der zerstörten Gleisanlagen als schwierig, weil die Sowjetunion enorme Reparationsleistungen verlangte. Nun begann ein Trend, der sich bis heute fast ungebrochen fortsetzte: Das sächsische Streckennetz schrumpfte zum ersten Mal. Trotzdem war das sächsische Eisenbahnnetz 1980 noch das zweitdichteste Europas.

Auf allen zweigleisigen Strecken mit Ausnahme der Verbindung Frankfurt (Oder)-Berlin-Halle/Leipzig-Erfurt wurde ab 1945 ein Gleis abgebaut. Dieser Abbau betraf auch Teile der Strecke Chemnitz-Leipzig und die gesamte Verbindung nach Dresden. Die wichtige Strecke in die Landeshauptstadt erhielt aber ab 1950 in Teilen sein zweites Gleis schon wieder zurück.

In der DDR richtet sich alles nach Berlin

Mit der deutschen Teilung verlor die Ost-West-Achse Görlitz-Dresden-Chemnitz-Plauen rasch ihre Rolle als eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. In der DDR war die Ausrichtung auf Berlin maßgeblich, von wo sternförmig sogenannte Magistralen in die Nachbarländer der DDR führten. Damit verlor Chemnitz seine herausragende Stellung im Fernverkehrsnetz.