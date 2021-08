Jan Philipp Wölbern ist Jahrgang 1980. Er arbeitet derzeit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Berlin und ist dort Referent für Osteuropa. Er hat Geschichte, Politikwissenschaften und Englisch für das Lehramt studiert. Jan Philipp Wölbern hat an der Universität Potsdam über das Thema Häftlingsfreikauf promoviert. Seine Dissertation über den Häftlingsfreikauf wurde mit dem 7. Potsdamer Nachwuchswissenschaftlerpreis ausgezeichnet. In seinem Buch "Häftlingsfreikauf aus der DDR" erforschte er vor allem auch die finanzielle Seite des Freikaufs von Häftlingen. Wann wurde was gezahlt und waren Akademiker teuer als Handwerker? Informationen zum Buch: "Der Häftlingsfreikauf aus der DDR 1962/63 – 1989 – Zwischen Menschenhandel und humanitären Aktionen", 2014 (ISBN 978 – 3 – 525 – 35079-9)