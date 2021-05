Der Rennsteig ist vor allem als Wander- und Urlaubsdomizil bekannt. Aber auch durch die Klänge von Herbert Roth und Karl Müller, die dem grünen Höhenweg eine eigene Hymne widmeten. Doch neben Natur und Volksmusik hat sich der Rennsteig auch die Herzen der Sportler erobert. Schwitzende Läufer in knallengen Synthetikklamotten und mit getapten Waden laufen bis zu 73 Kilometer durch grüne Wälder und über ausgedehnte Felder. Dabei laufen sie auch an der Wartburg vorbei ins "schönste Ziel der Welt in Schmiedefeld". Seit 1973 Jahren bezwingen Sportler die Höhen des Rennsteiges und bewegen sich dabei auf einer Strecke mit Geschichte.