Um nicht auf Importe angewiesen zu sein, entwickelte die DDR Westmedikamente ohne Rücksicht auf Schutzrechte nach. So war das 1968 eingeführte Arzneimittel "Faustan" eine Imitation des bis heute eingesetzten Präparats "Valium", das 1963 von der Firma Hoffmann-La Roche patentiert wurde. Das Medikament "Radepur" wurde nach dem Vorbild von "Libirium" nachgeahmt, das ebenfalls Hoffmann-La Roche entwickelte. 1967 wurde das Imitat in der DDR zugelassen. Beide Arzneimittel gehörten zur Gruppe der Benzodiazepine und wurden, um sich von den bisher gängigen Sedativa abzugrenzen, als "Tranquilizer" bezeichnet. Ärztinnen und Ärzte verschrieben die Psychopharmaka in erster Linie gegen Angst- und Spannungszustände. Zu ihren Nebenwirkungen gehörten unter anderem Verwirrtheit, Gang- und Bewegungsstörungen, undeutliche Sprache und Muskelschwäche. Die "Benzos" waren stark süchtig machend und führten in Kombination mit anderen Medikamenten oder Alkohol zu starken Wechselwirkungen. Sie wurden zu Kassenschlagern: Eine Analyse von Arzneimittelverschreibungen in den Jahren 1968/69 zeigte eine viermal so große Steigerung der Verordnung von Psychopharmaka als die allgemeine Steigerung des Arzneimittelverbrauchs.