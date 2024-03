Die Geschichte der Drogen ist so alt wie die Menschheit selbst. In Zentralafrika war es die Rinde der Iboga-Pflanze, in Südamerika ein Pflanzensud aus Ayahuasca-Lianen und Blättern des Chacruna-Baumes, in Mexiko der Kaktus Peyote, der die Sinne unserer Vorfahren schwinden ließ. Im alten Mesopotamien trank man erstmals vergorenen Getreidesaft, den wir heute als Bier bezeichnen würden, und die betäubende Wirkung von Schlafmohn war schon den Römern bekannt. Die meisten dieser Substanzen wurden ursprünglich für religiöse und spirituelle Zwecke oder als Heilmittel genutzt. Um 1.600 entstand die Bezeichnung "Droge" für getrocknete Pflanzen, Pilze, Tiere und Mineralien, die pharmazeutisch nutzbar waren. Erst im 20. Jahrhundert wurde der Begriff negativ konnotiert.