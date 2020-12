Deutschland 1945. Die Versorgung ist zusammengebrochen. In den Städten herrschen Hunger und Elend. Wie kann die Versorgung schnell wiederaufgebaut werden? In vielen Kommunen versuchen Frauen und Männer die alten Netzwerke der Konsumgenossenschaften zu reaktivieren.

Mitte der 1980er gehörten die Konsumgenossenschaften zum Bild des Lebens in Stadt und Land. Hier augenommen vor einer Filiale in Delitzsch. Bildrechte: ddp

An die Traditionen der genossenschaftlichen Versorgung versuchen gleich nach Kriegsende viele ehemalige Konsummitglieder anzuknüpfen. Schon im Mai 1945 entsteht in Finsterwalde die "Erzeuger- und Verbrauchergenossenschaft Lausitz". Im ersten Nachkriegssommer entrichten schon wieder 17.000 Männer und Frauen ihre Mitgliedsbeiträge. In Leipzig wird Wilhelm Fischer aktiv, langjähriger Vorstand der Leipziger Konsumgenossenschaft.

Wenn es uns trotzdem gelungen ist, die Ernährung der Stadt Leipzig bis zur neuen Ernte sicherzustellen, so verdanken wir dies in erster Linie unseren alten Beziehungen zur Landwirtschaft und zu den Händlern.

60 Konsumgenossenschaften werden bis zum Dezember 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone wiedergegründet - unter widrigsten Bedingungen. Das gesamte Vermögen der NSDAP und ihrer Organisationen war nach dem Krieg per Gesetz Nr. 52 des Alliierten Kontrollrats konfisziert worden - dazu gehörte auch die "Deutsche Arbeitsfront", der 1935 das gesamte Vermögen der Konsumgenossenschaften übertragen wurde. Damit können die Konsumgenossenschaften weder auf Konten, noch ihre einstigen Läden, Werkstätten und Fahrzeuge zurückgreifen.

"Außerordentliche Bedeutung" haben die Konsumgenossenschaften für die Lebensmittelversorgung der Deutschen, erklärt Marschall Schukow in seinem Befehl 176 vom 18. Dezember 1945. Mit ihm erlaubt er die Neugründung von Genossenschaften und gibt ihnen das Recht, "bewirtschaftete Lebensmittel und gewerbliche Gebrauchsgüter an ihre Mitglieder zu verkaufen".

Die Konsumgenossenschaften wurden als ein Weg zur Sozialisierung angesehen und deshalb in vieler Hinsicht bevorzugt, bei der Zuteilung von rationierten und knappen Waren, bei der Vergebung von öffentlichen Aufträgen. Auch steuerlich wurde ihnen gewisse Privilegien eingeräumt. Ihr Wirtschaftsapparat wurde auch durch die Übertragung enteigneter Kaufhäuser ... stark vergrößert, so dass sie bald zu einem bedeutenden Instrument der Warenverteilung wurden.

1946 gibt es schon wieder ein flächendeckendes Netz an Konsumgenossenschaften, die nicht nur Läden, sondern auch Gaststätten, einen Versandhandel und seit den 1960er-Jahren die Konsument-Warenhäuser betreiben. Flaggschiff der Warenhäuser ist die legendäre "Blechbüchse" in Leipzig. Hinzu kommen eigene Nahrungsmittelbetriebe wie "Teigwaren Riesa", "Röstfein" in Magdeburg oder die Bürstenfabrik Stützengrün. Rund ein Drittel des Einzelhandelsumsatzes in der DDR entfällt auf die Konsumgeschäfte. Ihr Angebot unterscheidet sich zwar kaum von dem der staatlichen HO, aber die Rückerstattung von 1,5 bis 1,7 Prozent des gekauften Warenwertes ist durchaus lukrativ. Und so gehört das Kleben der grünen, braunen und blauen "Konsummarken" zum Alltag vieler DDR-Bürger. 4,5 Millionen von ihnen sind 1989 Mitglieder einer Konsumgenossenschaft.