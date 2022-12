Das macht Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow, Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD), mit seiner Entscheidung vom 18. Dezember 1945 rückgängig. "Außerordentliche Bedeutung" hätten die Konsumgenossenschaften für die Lebensmittelversorgung der Deutschen, erklärt Schukow in seinem Befehl 176. Mit diesem erlaubt er die Neugründung von Genossenschaften und gibt ihnen das Recht, "bewirtschaftete Lebensmittel und gewerbliche Gebrauchsgüter an ihre Mitglieder zu verkaufen".

Seit 2016 gehört der "Konsum" zum Weltkulturerbe.

Am 18. Dezember 1964 wird Wolfgang Harich aus der Stasi-Haft entlassen. Er ist Philosoph und Cheflektor des Aufbau-Verlages und zählt zu einer kleinen Gruppe innerparteilicher Kritiker von Walter Ulbricht, die kurz nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes 1956 ins Visier der Stasi geraten. Ulbricht will diese mundtot machen, lässt Harich und andere verhaften. 1957 findet der Prozess statt und Harich wird wegen "Bildung einer konspirativen staatsfeindlichen Gruppe" zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Philosoph und Dozent an der Ost-Berliner Humboldt-Universität, Wolfgang Harich, am 10. Februar 1955. Bildrechte: dpa

Während seiner Haft in Bautzen bis zu seiner Freilassung am 18. Dezember 1964 ist Harich bei den Mitgefangenen unbeliebt. Er steht sogar unter dem Verdacht zu spitzeln. Wolfgang Harich wird im März 1990 durch die Aufhebung des Urteils von 1957 vom obersten Gericht der DDR rehabilitiert. Er stirbt 1995 im Alter von 71 Jahren in Berlin.

Am 18. Dezember 1979 kommen die ersten 80 Kinder aus Namibia im Rahmen eines Hilfsprogrammes in Berlin an. Im von Südafrika besetzten Namibia herrschte seit den 1960er-Jahren ein Unabhängigkeitskampf der South-West Africa People's Organisation (SWAPO) gegen die Fremdherrschaft. Wegen des Krieges waren namibische Kinder in den Flüchtlingslagern nicht mehr sicher und die SWAPO vereinbarte mit der DDR deren Aufnahme. Dort sollen sie eine sichere Kindheit verbringen, die Schule besuchen und im Sinne der sozialistischen Ideologie ausgebildet werden. Außerdem erhofft sich die SWAPO gut ausgebildeten politischen Nachwuchs. Die "DDR-Kinder von Namibia" im Dorf Bellin nahe Güstrow. Bildrechte: imago images/Roland Hartig

Die ersten 80 Kinder und ihren Betreuer aus Namibia werden im ehemaligen Jagdschloss Bellin in der Nähe von Güstrow untergebracht. Viele der Älteren Kinder besuchen später die "Schule der Freundschaft" in Staßfurt. Bis 1989 werden insgesamt 400 Kinder aus Namibia in die DDR geschickt.

Am 18. Dezember 1987 bestätigt die Volkskammer der DDR die Abschaffung der Todesstrafe und gibt grünes Licht für die entsprechende Änderung im Strafrecht des Landes.