Das Sandmännchen ist nun schon 61 Jahre alt. Am 22. November 1959 ging der Ost-Sandmann das erste Mal auf Sendung - acht Tage vor dem westdeutschen Pendant. Doch nur das Ostmännchen lief auch nach der Wiedervereinigung weiter im Fernsehen und flimmert nach wie vor als Abendgruß für die Kleinen über die Bildschirme. Auch wenn sich die Vorgeschichte zunehmend ändert und sich den heutigen Zeiten anpasst, so kommt der Sandmann doch hin und wieder noch so, wie schon zu DDR-Zeiten: Per Kutsche, zu Fuß, im Auto oder Segelflugzeug oder per Ballon in die Kinderschlafzimmer. Allein im MDR-Sendegebiet schauen pro Abend rund 470 000 Zuschauer ab drei Jahre das Sandmännchen.