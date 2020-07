Sozialwissenschaftler Dr. Thomas Ahbe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kaffeerösterei "Röstfein" war völlig überrascht von dem Markterfolg, also es ist vielmehr abgesetzt worden, als man geplant hatte. Und es kamen Briefe, wo drin zu lesen ist: "Ja, so will es das Ossi-Herz" oder "Der gute, alte Rondo". Also auch hier wurde sozusagen von der Bevölkerung, von den Leuten, die dann tatsächlich Briefe schrieben an die Zeitung oder die Kaffeerösterei, dieser Diskurs aufgenommen nach dem Motto: "Wir Ossis und unsere Ostprodukte, wir sind nicht so schlecht, wie man uns macht." Der Witz ist aber bei dem Kaffee, dass es tatsächlich eine Konstruktion ist, von Seiten der Bevölkerung. Weil es unstrittig ist, dass der DDR-Kaffee minderwertig war. Es fehlten die Rohstoffe. Damals zu DDR-Zeiten hätte niemals jemand gesagt "Der gute, alte Rondo", wenn als direkter Vergleich der West-Kaffee her hielt. Also hier hat sich innerhalb von acht Jahren etwas verschoben. Hier wollte man das Gute entdecken an seinem Leben in der DDR und auch Ankerpunkte, Produktankerpunkte finden, um über dieses Gute zu reden.