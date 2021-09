Er regelte den Umgang der beiden deutschen Staaten miteinander und ermöglichte eine intensive Zusammenarbeit in politischen und wirtschaftlichen Fragen. Die Vereinbarung diente als Grundlage, mit dem Westen einen milliardenschweren Deal anzubahnen. 1974, auf der Leipziger Frühjahrsmesse, kam es zu ersten Gesprächen zwischen der SED-Führung und der westdeutschen Hoechst AG über den Bau eines neuen PVC-Komplexes am Chemiestandort Buna.

Größte Investition der DDR-Chemieindustrie

Den Zuschlag erhält die Firma UHDE, ein Industrieanlagenbauer, der zur westdeutschen Hoechst AG gehört. Die Baukosten zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden D-Mark. Die größte Investition der DDR-Chemieindustrie. Normalerweise wurde so etwas auf DDR-Seite propagandistisch groß gefeiert. Doch in diesem Fall vierhielt sich die SED-Führung auffällig still. In der "Freiheit", dem Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Halle, erscheint im Mai 1976 nur ein kleiner Artikel, der von der Vertragsunterzeichnung berichtet. Denn der Vertrag sah vor: 80 Prozent des hergestellten PVCs geht in den Westen - zur Abzahlung des Kredites. Die restlichen 20 Prozent darf die DDR behalten.

Zeitartikel aus der SED-Zeitung "Freiheit" über den Milliardendeal. Im Grunde nur eine Randnotiz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Modernstes PVC-Werk Europas

Im Sommer 1976 beginnen die Bauarbeiten. Eine Westbaustelle, mitten im Osten – ein politisch wie wirtschaftlich heikles Unternehmen. Der Plan sieht vor, dass bereits bestehende BUNA-Werk am nordwestlichen Rand zu vergrößern. Um 60.000 Quadratmeter. Einer Fläche, so groß wie neun Fußballfelder. In vier Jahren soll hier die größte und modernste PVC-Fabrik Europas entstehen. Bei einem Projekt dieser Größenordnung kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb wird der Komplex vorab als Modell im Maßstab 1 zu 33 gebaut. Teile davon existieren noch heute. Jedes Ventil, jede Rohrleitung wird am Modell genau geplant. Damit will man von vornherein Konstruktionsfehler vermeiden und ausschließen, dass man Teile verbaut, an die man später nicht mehr rankommt. Schließlich geht es um eine Bausumme in Milliardenhöhe.

Theo Wacker (links), damals der leitenden Bauingenieur des Industrieanlagenbauer UHDE und Klaus-Dieter Heinze, Chemieingenieur aus der DDR und einer der Projektleiter treffen sich nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder. Bildrechte: MDR/Gerd Gerlach/Fernsehkombinat

Westarbeiter wohnen in Halle-Neustadt