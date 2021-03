Schuften für den Westen

Viele Frauen ruinierten bei dieser harten Zwangsarbeit im Zuchthaus Hoheneck ihre Gesundheit. Und was viele nur ahnten: Sie schufteten auch für Unternehmen in der Bundesrepublik – das verbreiteten kriminelle Häftlinge, die nicht so streng isoliert waren wie die politischen, erinnert sich Elke Schlegel:

Die Häftlinge haben darüber gesprochen. Und die Kriminellen hatten mehr Kontakt nach draußen. Und da hieß es dann, dass wir Strumpfhosen für den Westen nähen würden. Elke Schlegel,, DDR-Häftling und Zwangsarbeiterin

Entlassungsschein von Elke Schlegel Bildrechte: Elke Schlegel

Zwangsarbeit für den Wühltisch

1985 wurde Elke Schlegel von der Bundesrepublik freigekauft. In einem Supermarkt im Westen erkennt sie die Strumpfhosen, die sie im DDR-Zuchthaus genäht hat. Die lagen dort auf dem Wühltisch, so Schlegel. Und auch die Bettwäsche aus Hoheneck. "Am liebsten hätte ich laut los geschrien und den Leuten erzählt, unter welchen Bedingungen das hergestellt wird."

Bei Aldi wurden die Strumpfhosen aus dem Osten unter dem Namen Sayonara und Iris verkauft. Auch Woolworth, Karstadt, Hertie, Neckermann und Quelle verkauften Strumpfhosen und Bettwäsche aus dem DDR-Knast. Elke Schlegel, 2020 Bildrechte: Elke Schlegel

Westfirmen profitierten von der Zwangsarbeit in der DDR

Dazu kamen Kameras, Schuhe, Kassetten, Möbel, Kleidung, Küchenherde, Fernseher - insgesamt profitierten etwa 6.000 Firmen wie Siemens, Ikea, Otto, C&A, Hertie und viele andere in der Bundesrepublik von der preiswerten Häftlingsarbeit aus der DDR. Die hatte jährlich ein Umsatzvolumen von 200 Millionen D-Mark, ergaben spätere Schätzungen der Stasi-Unterlagenbehörde.