Schon mit Beginn des Zweiten Weltkrieges fehlen in Deutschland mehr als eine Million Arbeitskräfte. Die Fabriken füllen sich mit Frauen, was zum NS-Bild der "deutschen Mutter" nicht recht passen will und auch den wachsenden Bedarf in allen Bereichen des Wirtschaftslebens vom Privathaushalt über die Landwirtschaft bis zur Rüstung nicht stillt. Zunächst werden Freiwillige aus ganz Europa mit großen Versprechungen zur Arbeit in Deutschland angeworben - eine halbe Million Menschen kommt, doch dann versiegt der Strom.