Wenn man sich die Geschichte von Ernährungs- und Körpernormen mal anguckt in der DDR, da sieht man sehr stark, dass so etwas wie Solidarität nicht von systematischer Bedeutung ist. Sondern es geht viel um Eigenverantwortung, es zeigen sich klare Individualisierungstendenzen. Es ging darum, die Bereitschaft und die Fähigkeit der Menschen zu stärken, eigenverantwortlich an sich selbst zu arbeiten. So gewann auch in der DDR die Vorstellung an Bedeutung, dass der Umgang mit dem eigenen Körper ein Zeichen individueller Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit sei.

Beim Thema Überernährung ist die DDR spätestens ab 1973 nicht mehr isoliert. Sie ist ganz systematisch eingebunden in die internationale Forschungslage nach dem Beitritt zur Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie orientiert sich stark an der WHO und dort spielt die Frage nach dem gesunden Körper, nach dem gesunden Körpergewicht eine ganz zentrale Rolle, was wiederum mit der Orientierung an US-amerikanischen Forschungen zu tun hat. Deshalb hat man das in der DDR dermaßen als Problem wahrgenommen.