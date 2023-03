Die Frauenpolitik der SED war zwar bis zu einem gewissen Grad auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ausgerichtet. Dass dies jedoch nur den organisatorischen - Unterbringung der Kinder in der Krippe, Kindergarten oder Hort - und zeitlichen Aspekt betraf, zeigen die hohen Scheidungsraten. Gleichfalls erklärt dies, warum Männer eher in leitenden Funktionen eingesetzt wurden: Die Gleichberechtigungspolitik der SED war allein auf Frauen zugeschnitten. Einem Mann wurde das Babyjahr oder der "Haushaltstag" nur in Ausnahmesituationen genehmigt.

Gelohnt wurde es den Frauen nicht, dass sie arbeiten gingen. Zwar gab es nach den rechtlichen Bestimmungen der DDR für gleiche Arbeit auch die gleiche Entlohnung, doch traf dies nicht auf Frauen zu: In der Lohnentwicklung und im Lohnniveau gab es deutliche Unterschiede, denn Frauen waren überwiegend in den Wirtschaftszweigen beschäftigt, die unterdurchschnittlich an der Lohnentwicklung beteiligt waren. Sie waren also nur Lückenbüßer für fehlende männliche Arbeitskräfte.

Das schon erwähnte Gesetz über den "Mutter- und Kinderschutz" beinhaltete auch staatliche Hilfen bei der Geburt, Betreuung und Erziehung der Kinder. In den folgenden Jahren wurde dies immer weiter ausgebaut. So betrug der Schwangerschafts- und Wochenurlaub zuletzt 26 Wochen. Nach dem Wochenurlaub erhielt jede Mutter das Recht auf Freistellung von der Arbeit bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. Seit 1976 erhielten die Mütter zusätzlich ab dem zweiten Kind bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes eine Unterstützung: 65 bis 90% des Nettoverdienstes. Kinderreiche Mütter erhielten noch weitgehendere Unterstützungen. Darüber hinaus hatte die Mutter von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Freistellung einen Kündigungsschutz.

Bei all diesen frauenspezifischen Maßnahmen muss berücksichtigt werden, dass sie vornehmlich den jüngeren Frauen bzw. später geborenen zugute kamen, denn erst mit dem Amtsantritt Honeckers 1971 wurden im Sinne der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik die Leistungen erweitert. Ältere Frauen hatten wegen ihres geringen Verdienstes, trotz längerer Arbeitszeiten, auch geringere Rentenansprüche.

Im Laufe der DDR änderten sich die Intentionen der Partei, Frauen in den Arbeitsprozess einzubinden. In den 50er Jahren wurden zunächst die Voraussetzungen geschaffen für die Integration möglichst vieler Frauen in die Arbeitswelt. Dabei begünstigten die ideologischen Ziele auch die ökonomischen Vorstellungen von Staat und Partei: Zum einen konnte man sich die von den marxistischen Klassikern geforderte Einbindung der Frau in den Arbeitsprozess zugute halten, gleichzeitig sah man in der Beteiligung der Frauen am Arbeitsprozess eine Lösung für den chronischen Arbeitskräftemangel.