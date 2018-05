Die "Tour de France des Ostens" Faszination Friedensfahrt

Mitten in der Stadt geht die Rennstrecke plötzlich in eine scharfe Linkskurve über, was dann folgt, ist für viele Fahrer die größte Herausforderung der Friedensfahrt: Sie müssen 32 Höhenmeter auf einer Länge von nur 248 Metern überwinden - und das auf Kopfsteinpflaster! Tausende Fans drängen sich an den Straßenseiten und jubeln ihre Idole an, ein ohrenbetäubender Lärm. Viele Fahrer müssen absteigen. Die "Steile Wand von Meerane" war einer der legendärsten Orte der Friedensfahrt. Seit 1952 war sie Teil der "Internationalen Radfernfahrt für den Frieden".