Exklusive Einblicke in Honeckers letzte Monate im Exil

Als Erich Honecker 1993 in seinem Exil in Santiago de Chile ankam, war schon alles für ihn vorbereitet. Seine Frau Margot hatte das Anwesen im bürgerlichen Stadtteil La Reina eingerichtet. Um ihm im Alltag zu unterstützen und zu dolmetschen, stand ein persönlicher Assistent bereit: der junge Chilene Diego Aguirre. Er begleitete Honecker rund um die Uhr bis zu seinem Tod im Jahr 1994 und wurde zu einem seiner engsten Vertrauten. Doch wer war der Mann?

Kindheit in Ost-Berlin: Diego Aguirre mit seinem älteren Bruder. Bildrechte: Diego Aguirre

Nach dem Putsch Pinochets kam Diego Aguirre 1974 als Vierjähriger mit seiner Mutter und seinem großen Bruder nach Ostberlin. Sein Vater, ein bekannter chilenischer Architekt und Professor für Architektur, war bereits als Kulturattaché in der DDR. Aguirre wuchs in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Lichtenberg auf. Mit seinem Bruder trug er, ganz im Sinne der damaligen Volksbildungsministerin Margot Honecker, einen sozialistischen Wettbewerb um die besten Schulnoten aus. Er machte 1987 in Ost-Berlin das Abitur mit 1,0 und kehrte danach auf eigenem Wunsch in seine Heimat zurück, wo er ein Mathematikstudium begann.